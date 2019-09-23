Москва, , 12:53 — REGNUM Сегодня, 23 сентября, российская валюта торгуется нейтрально в паре с долларом и укрепляется против евро, отражая ситуацию на рынке Форекс, где единая валюта попала под давление на фоне слабых данных по деловой активности в Германии, усиливших опасения по поводу рецессии в крупнейшей европейской экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Так, если пара доллар/рубль торгуется с минимальными изменениями, расположившись вблизи отметки 64 руб., то евро/рубль теряет почти 0,4% с начала сессии, присматриваясь к психологическому уровню 70 руб.

На предстоящей неделе российская валюта может сохранить относительно высокие позиции благодаря налоговому периоду в сочетании с потенциальным ростом нефтяных котировок.

Динамика Brent остается весьма волатильной, но понижательные риски для котировок сейчас ограничены в силу возросшей геополитической напряженности после ужесточения санкций США в отношении Ирана.

Более того, рынок поддерживают слухи о том, что Саудовской Аравии потребуется гораздо больше времени на восстановление добычи, чем предполагалось ранее, тогда как буровая активность в США сократилась до минимумов мая 2017 года. На этом фоне потенциал роста котировок сохраняется, что благоприятно для рубля.

Еще одним фактором поддержки рубля может стать возможное ослабление доллара, если на этой неделе чиновники ФРС будут высказываться в более мягком русле в сравнении с тоном сопроводительного заявления Центробанка в ход заседания на прошлой неделе, когда регулятор снизил ставку еще на четверть процента.

С технической точки зрения в центре внимания остается зона комфорта на уровне 64 руб., которая пока выполняет роль сопротивления для доллара. Ближайшая поддержка проходит на отметке 63,80 руб. и далее — на 63,60 руб.», — считает эксперт.

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