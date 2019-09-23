Ростов-на-Дону, 23 сентября 2019, 12:44 — REGNUM Из резервного фонда Ростовской области выделено свыше 9 млн рублей. Средства будут направлены на оснащение социальных объектов по наказам депутатов донского парламента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 23 сентября.
В частности, средства получат Краснодонецкая школа Белокалитвинского района, шахтинская школа №28, центральная районная больница Октябрьского района, таганрогская школа №30, ансамбль казачьей песни «Чирские зори» Обливского района.
Уличные тренажёры будут установлены на улице Магистральной в Сальске, детский игровой комплекс — в селе Весело-Вознесенка Неклиновского района.
ИА REGNUM ранее сообщало, что депутатам Законодательного собрания Ростовской области полагалось на исполнение наказов по 2 млн рублей. Теперь эта сумма с 1 января 2020 года составит 3 млн рублей в год.
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