Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Из резервного фонда Ростовской области выделено свыше 9 млн рублей. Средства будут направлены на оснащение социальных объектов по наказам депутатов донского парламента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 23 сентября.

В частности, средства получат Краснодонецкая школа Белокалитвинского района, шахтинская школа №28, центральная районная больница Октябрьского района, таганрогская школа №30, ансамбль казачьей песни «Чирские зори» Обливского района.

Уличные тренажёры будут установлены на улице Магистральной в Сальске, детский игровой комплекс — в селе Весело-Вознесенка Неклиновского района.

ИА REGNUM ранее сообщало, что депутатам Законодательного собрания Ростовской области полагалось на исполнение наказов по 2 млн рублей. Теперь эта сумма с 1 января 2020 года составит 3 млн рублей в год.

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