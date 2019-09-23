Москва, , 12:32 — REGNUM С января по август 2019 года продажи новых машин Lamborghini в России составили 105 единиц, что в 2,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (37 ед.). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчётный период в России самым продаваемым авто в модельном ряде Lamborghini стал кроссовер Urus. На него пришёлся основной объем продаж марки — более 80% (84 автомобиля), что почти в восемь раз больше, чем год назад.

В региональном рейтинге по продажам автомобилей итальянской марки лидирует Москва. Здесь за восемь месяцев было приобретено 47 новых Lamborghini, что составляет 45% от всего объема продаж марки в стране.

Второе место в списке занимает Санкт-Петербург, где владельцами машин итальянского бренда стали 17 человек. Подмосковье на третьем месте, где за январь-август было реализовано семь новых Lamborghini. Четвёртую строчку занимает Краснодарский край. Там за указанный период было зарегистрировано четыре итальянских модели.

В остальных регионах РФ продажи Lamborghini не превышали трёх единиц.

Напомним, на автомобильном салоне во Франкфурте компания Lamborghini провела премьеру самой быстрой версии своего суперкара Huracan Spyder в кузове «кабриолет». Его мощность составляет 640 л. с., а рабочий объём двигателя равен 5,2 л. От 0 до 100 км/час авто разгоняется за 2,9 секунды.

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