Москва, , 12:24 — REGNUM Проект закона о федеральном бюджете на трёхлетку 2020−2022 годов может поступить в Госдуму 30 сентября. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил его глава Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Мы надеемся, бюджет поступит 30 числа (сентября), в понедельник», — заявил Макаров.

По его словам, в это время депутаты должны работать в регионах, однако члены Совета Думы на ближайшем заседании обсудят возможность комитета Госдумы по бюджету и налогам в ходе региональной недели остаться в Москве, чтобы начать работу над бюджетом.

По действующим нормам Бюджетного кодекса, проект госбюджета на три года должен быть внесен в нижнюю палату парламента в срок до 1 октября.