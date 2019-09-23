Омск, , 12:23 — REGNUM В Омской области по состоянию на 23 сентября обмолочено 1,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 68,8% от плана. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, намолочено 2,2 млн тонн зерна. Урожайность — 16,6 ц/га.

Симон Личин. Уборка картофеля. 1923

Уборочная кампания продолжается. Во всех районах области проводится обмолот яровой пшеницы. Обмолочено 62,7% от плана, намолочено 1,4 млн тонн при урожайности 16 ц/га.

Убрано более 3 тыс. га овощей (73,9% от плана). Картофель выкопан на площади 21 тыс. га (87,2% от плана). Урожайность — 177,2 ц/га, валовый сбор — 372,8 тыс. тонн.

Заготовлено 960,1 тыс. тонн сенажа (107,1% от плана) и 262,5 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, к 16 сентября омские аграрии намолотили 1,3 млн тонн зерна при урожайности 16,9 ц/га.

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