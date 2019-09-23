Бишкек, , 12:20 — REGNUM Казахстан начал возврат электроэнергии в энергосистему Киргизии в рамках достигнутых ранее договоренностей, сообщили 23 сентября в пресс-службе ОАО «Электрические станции».

В компании уточнили, что возврат электроэнергии начался с 18 сентября 2019 года в объеме 4,8 млн кВт∙ч в сутки. Возврат полного объема электроэнергии планируется завершить до конца ноября 2019 года.

Отметим, между Киргизией и Казахстаном действует соглашение о товарном обмене электроэнергией. В период с 6 июля по 31 августа 2019 года Киргизия отправила Казахстану 270 млн кВт∙ч. В осенний период Казахстан возвращает этот объем Киргизии.

Данная схема связана с технологическими особенностями работы ГЭС. В частности, в летний период сельское хозяйство Казахстана нуждается в поливной воде, объем которой регулируется на плотинах ГЭС в Киргизии.

При спуске воды из водохранилищ на ГЭС Киргизии происходит выработка электроэнергии, не востребованная в этот период в стране. Поэтому вместе с водой Казахстан получает и электроэнергию при условии её возврата в Киргизию в энергодифицитный осенний период.

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