Владикавказ, , 12:19 — REGNUM В Северной Осетии по-прежнему сложной остается ситуация с долгами теплоснабжающих организаций за электроэнергию и газ. Их суммарный долг превысил уже 4 млрд рублей. Эта цифра была названа в ходе совещания при главе республики Вячеславе Битарове, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе руководителя субъекта.

В числе предприятий, накопивших самые большие долги перед энергетическими и газовыми компаниями, были названы владикавказские тепловые и водопроводные сети, «Коммунальщик» в Дигорском районе и МУП ВКХ Правобережного района. Также в числе крупных задолжнников за газ «Моздокские теплосети», «ЖКХ Ирафский район» и ООО «Лаверна».

Их общий долг за газ составляет 2,104 млрд рублей, за электроэнергию — 2,008 млрд рублей.

Глава республики усмотрел в действиях компаний-должников стремление намеренно подвести свои организации к банкротству. В силу этого он предупредил о жестких мерах к их руководителям. В очередной раз Битаров призвал глав муниципалитетов взять под личный контроль ситуацию с платежной дисциплиной в теплоснабжающих организациях.

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