Калининград, , 12:19 — REGNUM Новая велодорожка протяжённостью в почти 34 км от Куршской косы Калининградской области до Балтийской косы потребует вложений в размере 4,5 млн евро, которые будут выделены в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014−2020».

Этот проект, который затронет сразу три округа Калининградской области — Светлогорский, Пионерский и Зеленоградский — обсудили на форуме, который был организован региональным министерством по культуре и туризму, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В нём приняли участие более ста представителей властей Польши и Калининградской области, общественных организаций, велоклубов и спортивных объединений двух стран. Проект осуществляется в рамках развития внутреннего и въездного туризма в Калининградской области.