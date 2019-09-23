Павловск, Воронежская область, , 12:15 — REGNUM Завод по производству семян намерена построить в ТОСЭР «Павловск» в Воронежской области французская компания Euralis Semences Group, этот вопрос обсуждался 20 сентября на встрече губернатора Александра Гусева с делегацией компании, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Председатель Euralis Group Кристиан Пэс сообщила, что компания намерена построить в регионе предприятие мощностью до 10 тысяч тонн семян в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 2,3 млрд рублей. Регион получил более 100 постоянных рабочих мест, кроме того, еще около 60 человек будут привлекаться на сезонные работы. Для реализации проекта инвестору необходим земельный участок от 100 га, компания выбрала участок на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск».

Ещё около семи тысяч га компании требуется для выращивания посевного материала — сейчас в Euralis Group рассматривают варианты сотрудничества с воронежскими производителями. Первый этап строительства намечен на 2020−2021 годы, второй — на 2022 год.

Глава региона Александр Гусев выразил заинтересованность в реализации инвестиционного проекта, он пообещал оказать инвестору поддержку со стороны областного правительства.

Euralis Semences Group входит в число крупнейших семеноводческих компаний Европы. Компания также является одним из мировых лидеров по производству фуа-гра.