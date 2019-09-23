Белград, , 17:47 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что такие предложения, как идея бывшего президента СРЮ (Союзной Республики Югославия) Воислава Коштуницы о применении гонконгской модели в решении вопроса Косово не реалистичны и неприменимы на практике. Он добавил, что подобные выказывания в то же время затрудняют для Сербии переговоры по урегулированию ситуации по Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Речь идет об идее Коштуницы, согласно которой, бывший президент Сербии предлагает, в качестве решения косовского вопроса, прийти к следующему компромиссу: Белград сдает косовским албанцам в аренду территорию Косово на сто лет, как это сделал в конце 19 века Китай, сдав в аренду Великобритании Гонконг.

Президент Сербии заявил, что данное предложение нереалистичное и нерелевантное. По его словам, албанцы вряд ли согласятся платить за аренду той территории, которую они уже контролируют. Вучич также добавил, что ситуации Сербия-Косово и Китай-Гонконг не сопоставимы и по демографическим причинам, поскольку большинство населения Гонконга, это китайцы, а большинство населения Косово — это не сербы, а нелояльные Белграду албанцы.