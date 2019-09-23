Исламабад, , 19:26 — REGNUM 22 сентября представители Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что макроэкономический прогноз для Пакистана остается неизменным по сравнению с оценками до начала кредитной программы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, делегация МВФ завершила свой визит в Пакистан с целью оценить прогресс кредитной программы. Директор департамента Центральной Азии и Ближнего Востока МВФ Джихад Азур отметил, что «начало программы хорошее», однако макроэкономический прогноз Фонда для Пакистана остается неизменным. По мнению специалистов МВФ, прирост ВВП Пакистана в 2019—2020 году составит 2,4%, в то время как инфляция должна сократиться к концу текущего финансового года.

Пакистан переживает тяжелый экономический кризис, связанный с дефицитом платежного баланса. Ради спасения экономики Исламабад обратился с МВФ (Международный валютный фонд) для участия в кредитной программе. Общая сумма кредита МВФ на 3 года составит 6 миллиардов долларов.