Исламабад, , 17:46 — REGNUM Пакистанская автомобильная промышленность переживает тяжелый кризис, грозящий разрушением сектора. Причина кризиса — снижение покупательной способности населения и низкая доступность автомобильного кредита.

Об этом сообщило пакистанское информационное агентство Jang. По данным урдуязычного агентства, с тяжелыми проблемами столкнулись такие производители как Toyota и Hyndai. Согласно статистическим данным, с начала 2019 года компаниям пришлось сократить в общей сложности 5000 рабочих, урезав ежедневный выпуск автомобилей на 40−60%. Из-за резкого сокращения продаж в этом году на складах компаний скопилось более 2000 автомобилей, в то время как ежедневное производство в стране теперь составляет всего 212 автомобилей.

Кризис в автомобильной промышленности информационное агентство связывает со снизившейся покупательной способностью населения и низкой доступностью автомобильного кредита. Действительно, с начала 2019 года банки и кредитные агентства начали массово закрывать отделы автокредитования, сократив не менее 3,5 тысяч человек.