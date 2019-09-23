Москва, , 11:58 — REGNUM Аппарат чиновников в России снова подвергнется сокращениям: начиная с 2020 года, стартует новый этап реформы в секторе государственного управления. Пока неясно, что больше принесёт такая инициатива плюсов или минусов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В результате сокращения на биржу труда отправится огромное количество людей: в 2020 году центральный аппарат федеральных органов власти сократится на 10%, территориальных — на 5%. В 2021 году в регионах без работы останется еще 15% чиновников.

Предполагается, что экономия финансов на зарплатный фонд в данном случае не является основной целью. Однако тут же поясняется, что высвобождающиеся средства можно будет использовать для индексации зарплат тех госслужащих, которые останутся на своих местах.

Трудоустроить такое количество людей в условиях отсутствия позитивной динамики в секторе занятости будет очень сложно, это во-первых. Программы переобучения в России почти не работают, бизнес новые рабочие места с полной занятостью не создает. Это серьезная проблема, на самом деле.

Во-вторых, автоматизация многих процессов в государственном управлении рано или поздно должна была вытеснить большой объем кадров из системы, но делала бы это плавно. Сейчас о плавности речи не идет, задачи совсем другие.

Пока впечатление от инициативы по сокращению численности чиновников двоякие. Может быть, и хорошо — чем меньше бюрократическая машина, тем меньше препятствий на пути у населения.

Хотя кто знает, а не столкнутся ли российские граждане со структурными проблемами, когда некому будет взять трубку в экстренных службах, раз численность сотрудников будет сокращена? Время покажет», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко заявила, что «необходима глобальная реформа сферы государственного управления в России».

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