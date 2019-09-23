Краснодар, , 11:52 — REGNUM Сократить посевы под сахарной свёклой на 15−20%, заместив их соей или рапсом, в 2020 году рекомендовал аграриям Краснодарского края региональный минсельхоз. Причина — в профиците сахарной свёклы, что уже привело к снижению цен и поставило под угрозу рентабельность агропредприятий.

Уведомления о необходимости снижения посевных площадей сахарной свёклы глава муниципальных образований были направлены за подписью главы краевого министерства сельского хозяйства Фёдора Дереки, сообщило издание «Коммерсантъ». В письме, в частности, говорится о сложностях с реализацией российского сахара на экспорт и о профиците на внутреннем рынке сахара в 1 млн тонн. В связи с этим глава краевого минсельхоза предлагает сократить посевные площади под сахарной свеклой на 15−20% под урожай будущего года.

Директор по развитию концерна «Покровский» Михаил Пак заявил изданию, что сегодня цены за килограмм сахара установились на уровне 22−22,5 руб., что находится на грани рентабельности и для самих аграриев, и для переработчиков. При этом, по мнению специалиста, сокращение посевов даст исключительно временный эффект, поскольку после сокращения посевов и выравнивания цен, площади под эту культуры вырастут еще больше.

В то же время в Минсельхозе РФ сообщили, что поручения регионам о сокращении посевных площадей не давались, а ситуация на российском рынке сахара пока стабильная.