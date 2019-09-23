23 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 12:03 — REGNUM Пока областные власти озвучивают планы о том, что в Нижегородской области будут строить собственные круизные теплоходы, один из судостроителей — ООО «Городецкий судоремонтный завод» — почти 1,5 года «ходит» под угрозой банкротства. В очередной раз нижегородский арбитраж отложил рассмотрение обоснованности иска кредиторов к судостроителю — с конца июля 2018 года дело не может сдвинуться с «мёртвой точки» ни в одну сторону, а о мирном решении вопроса пока лишь говорят как об основании отложить заседание. ИА REGNUM разбиралось, что происходит у завода, который для Городца является градообразующим предприятием, а для области одним из крупных налогоплательщиков.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Немного истории

Городец — один из старейших городов Нижегородской области. Он ведёт свою историю с 1171 года и возник как крепость для защиты рубежей Руси. В некоторых источниках Городец фигурирует как центр деревянного судостроения ещё с конца XVIII века. По последним данным, в городе проживают порядка 30,5 тыс. человек. Градообразующее для небольшого нижегородского городка предприятие — это судоремонтный завод, который числится также одним из крупнейших судоремонтников верхней и средней Волги. Предприятие, ведущее свою историю с 1940 года, входит в областной список системообразующих компаний. По данным с его официального сайта, промплощадки ООО занимают 26 га, а одно из преимуществ — расположение в среднем бьефе, между двумя шлюзами.

«С точки зрения судоподъема место уникальное, поскольку позволяет избегать перепадов уровня воды в любую погоду и любое время года. Слип завода является одним из самых мощных и современных на Волге», — отмечается на сайте и уточняется, что завод может достраивать суда на плаву, для чего у него есть достроечная набережная с причальной стенкой в 450 метров.

На предприятии работают порядка 600 человек. Завод занимается не только судоремонтом, но и судостроением, имея опыт работы не только по грузовым проектам, но и пассажирским. Один из проектов городецкого предприятия особенно интересен в свете планов Ростуризма по строительству круизных судов и созданию необходимой инфраструктуры в круизных центрах, один из которых должен появиться в Нижегородской области.

В 2009 году предприятие принимало участии в реализации проекта по строительству туристических теплоходов. Уже осенью 2010 года прошли ходовые испытания теплохода «Сура» на 212 мест. Он относится к круизным судам класса «река». Проект реализовывался для компании «Гама» и имел поддержку у областных властей.

Напомним, в начале сентября 2019 года на полях Восточного экономического форума губернатор Глеб Никитин сообщил о планах Ростуризма по развитию круизного туризма со строительством судов и инфраструктуры в ряде регионов. Проект получил название «Ока — Волга» и оценивается в 14 млрд рублей. На эти деньги планируется реконструировать причалы, строить суда и инфраструктуру в 14 круизных центрах, в том числе в Нижегородской области. Никитин заявил, что подобное вложение — это вложение в будущее всей Волги.

А пока власти обсуждают планы строить суда, в Городце думают о том, как спасти предприятием, у которого тот опыт уже есть.

О заводе и сегодняшних реалиях

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Городецкий судоремонтный завод» имеет уставный капитал в 144,015 млн рублей. Его директор с октября 2016 года — Алексей Тарасов, который также является совладельцем ООО «Октябрьский судостроительно-судоремонтный завод» (Нижний Новгород), а также он — единственный владелец ООО «ПКФ Створ-НН» с тем же основным видом деятельности. Владельцы городецкого предприятия — Сергей Миронов и ООО «Ока-Волга» (занимается торговлей станками), что полностью в собственности Миронова. Ему также принадлежит компания-производитель электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов — ООО «МФЦ-Энерго».

Проблемы у Городецкого судоремонтного завода стали очевидны в июле 2018 года, когда поступил первый иск с требованием банкротства. Истцом выступало налоговое ведомство, предъявившее претензии на 32,31 млн рублей. Спустя два месяца в деле появился ещё один кредитор — АО «Газпром межрегионгаз НН» с теми же требованиями, а за ним — в декабре 2018 года ещё один (ООО «Новое энергетическое партнёрство). Слушания, на которых должны рассмотреть обоснованность претензий первого кредитора, а за ним и остальных, до сих пор не состоялись, хотя прошло почти 1,5 года. Их сдвигают «в целях мирного урегулирования спора и погашения задолженности». В очередной раз перенос сделан на 14 октября 2019 года, а число кредиторов только растёт.

Более того, ООО «Ока-Волга» (учредителя городецкого завода) также требуют признать банкротом. И если претензии налоговой службы к компании остались без внимания, то аналогичный иск ЗАО «Logistics 123» из Литвы суд должен рассмотреть 15 октября 2019 года.

Дела судебные

Параллельно с банкротным делом, в арбитраже на рассмотрении находятся и другие иски к городецкому заводу. Так за 2019 года было выставлено более десятка требований о взыскании долгов и последний из них 20 сентября 2019 года. Также в начале сентября ПАО «Московский областной банк» потребовало расторжения кредитного договора от 2013 года. Сумма неизвестна, слушать его начнут в середине ноября.

Один из самых весомых исков выставил конкурсный управляющий ПАО «Московский банк «Темпбанк» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Помимо долга в 92 млн рублей, было выдвинуто требование о взыскании имущества, заложенного по договору ипотеку от 2012 года. Оно ещё не рассмотрено, слушания назначены на 16 октября 2019 года. Список имущества пока неизвестен, но в материалах суда фигурирует упоминание, что речь о недвижимости.

И это далеко не единственные претензии к нижегородскому судостроителю.

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