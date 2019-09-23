Москва, , 11:49 — REGNUM Дилеры французской автокомпании Renault в России за два года увеличили цену самой бюджетной комплектации кроссовера Renault Kaptur на 66 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На данный момент цена самого дешёвого Kaptur в России равна 945 тыс. рублей. За эти деньги покупатель получит начальную комплектацию Life с 114-сильным мотором рабочим объёмом 1,6 л., который работает с механической коробкой передач и передним приводом.

Желающим приобрести полноприводную топовую комплектацию Extreme со 143-сильным 2-литровым мотором и «автоматом» придётся заплатить 1 354 990 рублей.

Напомним, ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщала, что в России в августе 2019 года было реализовано 12 957 новых машин компании Renault. Это на 12% больше, чем год назад.

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