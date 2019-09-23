Уфа, , 11:51 — REGNUM Начать отопительный сезон во всех муниципалитетах Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Тепло geralt

«Принимаем решение, чтобы сегодня все муниципалитеты включили отопление. Разумеется, это касается детских садов, больниц, школ», — заявил он на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии.

И.о. вице-премьера — министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев отметил, что решение о начале отопительного сезона уже принято в 45 муниципалитетах республики, в которых отапливаются уже более 2,3 тысячи социальных объектов.

По его словам, с этой осени жители Башкирии будут платить за отопление только в отопительный период. Начисление за тепло будет производиться на основании показаний приборов учёта тепла, а в домах, не оборудованных счетчиками, оплата будет рассчитываться по нормативу.