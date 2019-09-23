Москва, , 11:39 — REGNUM В Москве устанавливается льготная ставка аренды земельных участков при строительстве гостиниц и наёмных домов, сообщил журналистам 23 сентября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Её размер составит 0,01% от кадастровой стоимости для строительства гостиниц и 0,1% — для строительства наёмных домов. Срок аренды участков — 49 лет.

Также отменяется повышенный инвестиционный платёж за изменение цели на строительство объектов капитального строительства, предназначенных для предоставления гостиничных услуг. Отмечается, что раньше доходил до половины кадастровой стоимости участков в зависимости от плотности застройки.

«Данные меры позволят привлечь в экономику Москвы новые инвестиции за счет снижения себестоимости строительства до 22% и сократить сроки окупаемости проекта», — сказал Ефимов.

По его словам, меры направлены на развитие туриндустрии в столице.