Иркутск, , 11:33 — REGNUM Неприятный осенний сюрприз подготовило родителям руководство детских садов в Иркутском районе. Как сообщают «Вести-Иркутск», с 1 октября 2019 года там решили поднять родительскую плату сразу на 50%.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Многие родители в шоке, особенно многодетные. Одна из женщин сокрушается, что платить более шести тысяч за двоих при заработной плате, которая составляет 15 тысяч рублей — это разорение для семьи. К тому же родители, судя по сюжету иркутских коллег, не очень то верят в оправдания местных чиновников, заявивших о невозможности сдерживания цен из-за подражания продуктов питания, повышения НДС и стоимости бензина. Дело в том, что в Иркутске родительская плата остаётся прежней — 1902 рубля. В Ангарске — 2400, в Шелехове — 2900.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в детских садах Алтайского края родительская плата с 1 сентября 2019 года повысилась в Барнауле, Камне-на-Оби и ещё в 34 городах и населенных пунктах. Проблема в том, что денег перестало хватать на полноценное питание, поварам приходилось подбирать продукты подешевле и менее качественные.

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