Уфа, , 11:30 — REGNUM Указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Башкирии до 2024 года подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам главы республики, в указе, который правительство Башкирии тщательно проработало, поставлены амбициозные задачи.

«Но я всегда исхожу из того, что если мы чего-то хотим добиться, то надо ставить более или менее высокую планку», — сообщил глава региона.

Согласно данному указу, правительство Башкирии должно обеспечить до 2024 года рост численности жителей республики до 4 млн 100 тысяч человек и увеличить объём валового регионального продукта до 2 трлн рублей.

Кроме этого, необходимо добиться ежегодного прироста доходов консолидированного бюджета на 10 процентов.

Согласно указу, до 2024 года республика должна войти в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям:

— создание условий для развития человеческого потенциала;

— формирование комфортной среды для жизни;

— обеспечение устойчивого экономического роста;

— формирование благоприятного инвестиционного климата и создание условий для развития предпринимательства;

— улучшение региональной инфраструктуры.