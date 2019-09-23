Уфа, 23 сентября 2019, 11:30 — REGNUM Указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Башкирии до 2024 года подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По словам главы республики, в указе, который правительство Башкирии тщательно проработало, поставлены амбициозные задачи.
«Но я всегда исхожу из того, что если мы чего-то хотим добиться, то надо ставить более или менее высокую планку», — сообщил глава региона.
Согласно данному указу, правительство Башкирии должно обеспечить до 2024 года рост численности жителей республики до 4 млн 100 тысяч человек и увеличить объём валового регионального продукта до 2 трлн рублей.
Кроме этого, необходимо добиться ежегодного прироста доходов консолидированного бюджета на 10 процентов.
Согласно указу, до 2024 года республика должна войти в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям:
— создание условий для развития человеческого потенциала;
— формирование комфортной среды для жизни;
— обеспечение устойчивого экономического роста;
— формирование благоприятного инвестиционного климата и создание условий для развития предпринимательства;
— улучшение региональной инфраструктуры.