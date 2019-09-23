Сеул, , 11:31 — REGNUM В августе 2019 года Южную Корею посетили 1 586 299 иностранцев, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Сеул

Согласно опубликованным данным, страну посетили 578 112 граждан Китая, 329 652 жителей Японии, 109 273 тайваньца, 86 586 представителей США и 65 958 жителей Гонконга.

Известно, что туристический поток из Китая увеличился на 20,9% за счет летних каникул и сезона отпусков, из Японии — на 4,6%. Турпоток из стран Азии и Ближнего Востока также вырос на 12,9%.

Специалисты отмечают, что рост туристов из Тайваня связан с увеличением числа авиарейсов между странами, а из Гонконга — с увеличением спроса и авиарейсов.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их количество, напротив, сократилось на 3,7%, до 2 427 644 человек.