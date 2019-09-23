Москва, , 11:21 — REGNUM Оборонные расходы в России были хронически недофинансированы не только в ельцинское время, но и в первые два срока Владимира Путина. Ситуация стала меняться после войны с Грузией 08.08.08. При этом модернизация российских вооруженных сил имела и коммерческий эффект, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя спор Кудрина и Шойгу по поводу расходов на «оборонку».

"Сейчас Россия занимает второе место на рынке вооружений с годовым объемом продаж в $15−18 млрд. Пик оборонных расходов пришелся на 2015 и 2016 гг., в 2015 году — 4,3% от размера ВВП, а в 2016 году — около 4,4% ВВП. В 2019 году они составят лишь 2,8% ВВП России.

Перевооружение российских войск заканчивается. В теории нормальным уровнем военных расходов считается 3% ВВП. Так что оба правы и Шойгу, и Кудрин.

Стоит отметить, что размер оборонных расходов определяет, прежде всего, президент России Владимир Путин.

Экономисты, которые требуют снизить расходы на силовиков в пользу образования, медицины и т. д. забывают старое правило, кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую. Самый яркий пример — Ливия», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, неоднократно критиковавший рост военных расходов, заявил, что теперь они приведены к разумной величине. Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал утверждения об избыточных расходах на оборону надуманными «стенаниями».

Читайте также: Кудрин ответил на слова Шойгу о военных расходах