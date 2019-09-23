Мадрид, , 11:20 — REGNUM По итогам августа 2019 года на авторынке Испании было реализовано 74 490 новых легковых машин — на 30,8% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

По мнению специалистов ANFAC, такое сильное падение продаж легковушек в августе 2019 года объясняется большим спросом в августе 2018 года перед грядущими изменениями в законодательстве по сертификации машин. В связи с чем стоит отметить, что результат августа 2019 года примерно равен уровню 2017 года.

Всего по итогам января-августа 2019 года продажи новых машин в Испании составили 883 649 единиц. Это на 9,2% меньше, чем год назад.

Самым популярным брендом на испанском авторынке в августе стал Volkswagen. Машины этой марки разошлись в Испании тиражом 5524 экземпляра, что на 17,6% меньше, чем за отчётный период 2019 года. Второе место занимает Peugeot с результатом 5473 единицы (-3,9%). Тройку лидеров замыкает SEAT. Автомобили данной марки приобрели 4817 испанцев. Здесь мы наблюдаем существенное падение продаж на 25,6%.

На четвёртом и пятом местах расположились соответственно Toyota (4665 ед.) и Dacia (4411 ед.).

Напомним, по информации Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей, продажи на авторынке Испании с января по июль 2019 года уменьшились на 6,5%, до 809 159 единиц. В июле 2019 года в Испании было продано 116 686 машин, что на 11,1% меньше чем в 2018 году.

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