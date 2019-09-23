Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM На Среднем Урале по данным на утро 23 сентября к теплоснабжению подключено 84,5% социально значимых объектов и 61% жилых домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент в зоне отопления 4953 социальных и культурных объектов, а также более 5,4 млн квадратных метров жилья.

«Включение тепла потребителям начали во всех 94 муниципалитетах Среднего Урала», — уточнили в департаменте.

Из них в 57 муниципальных образованиях и городских округах к теплоснабжению подключены все жилые дома, а в 66 муниципалитетах тепло поступает во все объекты социальной сферы.

Напомним, что с 23 сентября начала работу «горячая линия», по которой граждане смогут сообщить о проблемах подключения к теплу или узнать графики подключения к теплоснабжению.