Иркутск, , 11:07 — REGNUM Власти Иркутской области заявили, что создали основу для регулирования и организации туризма на Байкале. Как сообщается на официальном сайте региона, речь идёт об утверждении правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ).

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Провозглашая основной целью соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду, чиновники поясняют, что в ЦЭЗ БПТ появится 11 мест, на которых будет возможно создание туристско-рекреационных зон.

По словам руководителя регионального агентства по туризму Екатерины Сливиной, в основу данных правил лёг расчет норм рекреационной нагрузки для организованного и неорганизованного отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области, который в 2017—2018 годах провели сотрудники Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской Академии наук.

Как уже сообщало ИА REGNUM, природоохранное законодательство, защищающее Байкал, являющийся самым большущим резервуаром пресной воды на Земле, ослабляется год от года. После многократного сокращения водоохранной зоны Священного Моря, случившегося в марте 2018 года, в регионе активизировались те, кто хотел бы зарабатывать на байкальских ресурсах. Помимо скандально известного проекта по розливу питьевой воды для китайцев, общественник и экологи с тревогой наблюдают за митингами тех, кому, якобы тяжело живётся в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

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