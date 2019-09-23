Киев, , 10:50 — REGNUM До конца следующего года полномасштабную перепись населения на Украине не удастся провести, потому что власти вряд ли успеют подготовиться. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» (Выпуск №35, 21 сентября-27 сентября) заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Эксперт выразила уверенность, что в этот раз перепись населения точно состоится — «деньги уже выделяются, в нужном порядке и нужном количестве. Госкомстат работает». Также она предостерегла правительство от того, чтобы «гнать картину», отметив, что перепись была признана международным сообществом, а для этого она должна пройти по соответствующей методологии.

Также Либанова отметила, что для организации переписи есть множество «мелких, возможно, некритичных проблем», но чтобы их решить, нужно время.

«Особенность этой переписи в том, что проводиться она будет не на бумажных носителях, а на планшетах. Планшеты надо закупить, а это ни много ни мало — 100 тысяч штук… Во-вторых, необходимо создать программное обеспечение. Как по вводу информации, так и по ее обобщению и анализу, что более сложно… В-третьих, надо подобрать 100 тысяч переписчиков», — объяснила эксперт.

Вместе с тем Либанова считает, что центральная власть не так заинтересована в искажении данных, как местная.

«Все субсидии и дотации рассчитываются, исходя из количества населения. И, значит, местная власть заинтересована в том, чтобы населения было больше. Так всегда было», — заявила она.

Специалист считает, что в итоге переписи окажется, что на Украине проживают 38−40 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что новое правительство Украины декларирует стремление как можно быстрее провести перепись. Премьер-министрАлексей Гончарукзаявил, что точно проведет ее в следующем году, но изучает вопрос проведения мероприятия уже до конца 2019 года. По словам Гончарука, переписьпозволит государству сэкономить огромные средства, поскольку исчезнут «мертвые души». Известно, что пробная перепись населения пройдет в Бородянском районе Киевской области и Оболонском районе Киева.