Москва, , 10:47 — REGNUM В рамках предстоящего сокращения количества госслужащих в РФ в первую очередь, скорее всего, будут сокращать так называемые «свободные штатные единицы», а также технический персонал и нижестоящих сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Ничего нового в будущем 10-процентном сокращении числа государственных служащих нет. Это уже проводилось много раз, — сказал Делягин. — Надо сказать, что почти в каждом ведомстве есть свободные штатные единицы. Где-то потому, что эти штатные единицы абсолютно безумны (на 20−30 тысяч рублей в месяц вы не найдете вменяемых людей, по крайней мере в Москве), где-то просто потому, что неё смогли найти специалистов, а где-то при составлении штатного расписания их специально закладывают на грядущие неизбежные сокращения. Поэтому в первую очередь сокращают мёртвые ставки, специально для этого выделенные. Это такая бюрократическая игра в поддавки».

Кроме того, как отметил Делягин, сокращают технический персонал и нижестоящих сотрудников, так что какой-то значительной экономии бюджета власти РФ нет добьются.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью РИА Новости первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко рассказала, что в РФ с 2020 года в России начнется масштабное сокращение количества госслужащих. Необходимость таких мер она обосновала тем, что в противном случае зарплаты чиновников в будущем станут индексировать только на уровень инфляции, так как для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим понадобится дополнительных сто миллиардов рублей в год.

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