Москва, 23 сентября 2019, 10:47 — REGNUM В рамках предстоящего сокращения количества госслужащих в РФ в первую очередь, скорее всего, будут сокращать так называемые «свободные штатные единицы», а также технический персонал и нижестоящих сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Кроме того, как отметил Делягин, сокращают технический персонал и нижестоящих сотрудников, так что какой-то значительной экономии бюджета власти РФ нет добьются.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью РИА Новости первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко рассказала, что в РФ с 2020 года в России начнется масштабное сокращение количества госслужащих. Необходимость таких мер она обосновала тем, что в противном случае зарплаты чиновников в будущем станут индексировать только на уровень инфляции, так как для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим понадобится дополнительных сто миллиардов рублей в год.
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