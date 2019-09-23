Владивосток, , 10:49 — REGNUM Социальная сфера Приморья получит 1,5 млрд рублей при снижении коэффициента зарплаты, заявила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Снижение размера районного коэффициента с 1,3 до 1,2 подразумевает увеличение окладов на 10% за счёт федеральных средств работникам в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям — в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим.

Общая сумма средств, которые будут компенсированы из федерального бюджета в связи с изменениями в оплате труда, оценивается в 1,5 млрд рублей. Освободившиеся краевые деньги планируют направить на детские сады, школы, дворы, дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, административная реформа, которая началась в Приморье, позволит поднять зарплату чиновникам, но не всем. При переформатировании краевой администрации в краевое правительство, рост зарплаты коснётся только руководителей департаментов, министерств и других отдельных структур.