Томск, , 10:28 — REGNUM В Томской области продолжается уборочная кампания. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, к 23 сентября томские аграрии убрали 83,5% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

Средняя урожайность — 23,5 центнера с гектара.

Всего в Томской области намолочено 315,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. В 2018 году на аналогичную дату томские аграрии намолотили 192,8 тыс. тонн.

Продолжается уборка овощей, картофеля, технических культур.

Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания продолжается и в других регионах Сибирского федерального округа.

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