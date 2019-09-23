Ташкент, , 10:26 — REGNUM Стоимость одного доллара США в банках Узбекистана достигла 9500 сумов, что является очередным рекордным показателем, сообщает 23 сентября издание Spot.uz.

Отмечается, что стоимость покупки составляет от 9300 до 9400 сумов за один доллар США. По итогам торгов на узбекской валютной бирже 20 сентября доллар стоил 9441 сум. Однако объем торгов возрос до $112 млн.

Напомним, в начале 2019 года курс узбекского сума составлял 8350 за один доллар США. Так, курс национальной валюты Узбекистана с начала года снизился на 13,8%. Резкий скачек наблюдался во второй половине августа, когда доллар подорожал с 8700 до 9300 сумов.

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