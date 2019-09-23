Москва, , 10:22 — REGNUM Оптимизация структуры правительства России, министерств, агентств и служб с их многочисленными подведомственными учреждениями — это очевидный шаг в условиях развития цифровизации госуправления, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя возможное сокращение госслужащих с 2020 года.

«Такое решение Минфина России можно только поддержать. Однако мы не услышали технологию сокращения, речь идет только о численности, а не о вычислении дублирующих или ненужных функций.

Эффективность сокращения будет гораздо выше, если провести ревизию всех управленческих процессов, по примеру аудита бизнес-процессов в коммерческих компаниях.

Структура государственного управления России создавалась хаотично в начале 90-х годов, когда распался СССР, и потом мы повернули рельсы экономики на рыночный путь.

И если Минфин ставит вопрос о сокращении затрат и численности госслужащих, то логично было бы обсудить вопрос гораздо шире. Но на это нужна политическая воля, вот и проверим, есть ли она», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко заявила, что «без глобальной реформы сферы государственного управления в России необходимо будет дополнительно изыскать 100 млрд рублей в год».

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