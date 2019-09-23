Москва, 23 сентября 2019, 10:22 — REGNUM В результате сокращения численности российских госслужащих, которое пообещала первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, одни ведомства станут работать хуже, а другие продолжат действовать неэффективно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Иными словами, как подчеркнул Делягин, российское правительство ещё раз продемонстрировало свою способность игнорировать действительность.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью РИА Новости Нестеренко рассказала, что с 2020 года в России начнётся реализация реформы, предполагающей масштабное сокращение числа госслужащих. Это сокращение, по словам Нестеренко, пройдёт в два этапа — сперва «автоматически»: численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в 2020 году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.
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