Оренбург, , 10:01 — REGNUM В Оренбургской области административному наказанию подвергли коммерческую фирму, которая зарегистрирована в Татарии и занимается разведкой и добычей углеводородного сырья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда, компания оштрафована на загрязнение атмосферы.

По данным суда, проверка показала, что фирма осуществляла выбросы вредных веществ в воздух от стационарных источников без специального разрешения.

Госинспектор в области охраны окружающей среды по Оренбургской области вынес постановление о штрафе, а суд Ташлинского района региона подтвердил это решение. Между тем, итоги рассмотрения административного дела не устроили фирму. Она оспорила штраф. Оренбургский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения. Компания оштрафована на 180 тыс. рублей.