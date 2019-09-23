Пекин, , 09:58 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor открыла пятый инновационный центр в Китае. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Инновационный центр в Пекине

По их словам, центр Hyundai CRADLE Beijing был открыт в Пекине.

Посредством данного центра южнокорейская компания намерена искать новые двигатели роста сотрудничая с китайскими партнерами, работающими в сфере искусственного интеллекта, умных голодов, робототехники.

Известно, что данный центр был открыл в след за центров в Кремниевой долине (США), Южной Корее, Тель-Авиве (Израиль) и Берлине (Германия).

По словам представителей компании, с помощью данного центра Hyundai Motor намерена расширить сотрудничество с крупными компаниями, стартапами, вузами и инвестиционными компаниями.

Отметим, что в 2018 году представители южнокорейской компании объявили о планах создания энергетического фонда с Университетом Цинхуа, а также о сотрудничестве с одной из лучших китайских компаний, работающей в сфере ИИ, DeepGlint.