Уфа, , 09:52 — REGNUM Новое оборудование продолжает поступать в Республиканский клинический онкологический диспансер Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По словам врачей, электрохирургический генератор с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции, который поступил в онкологический диспансер республики, принадлежит к тому оборудованию, без которого невозможно проводить операции при онкологии.

По их словам, при электрохирургических операциях происходит разрушение раковых клеток, которые остаются на стенках раны.

Отмечается, что прибор работает в режимах, «позволяющих осуществлять оптимальное сочетание монополярного гемостаза и разделения, при которых используются низкие мощности. Это дает меньшее обгорание, меньшее распространение тепла, меньшее искрение и более легкий пассаж через ткани, чем при обычном режиме коагуляции».

Напомним, данное оборудование поступило в медучреждение Башкирии в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».