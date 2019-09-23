Сеул, , 09:44 — REGNUM Несмотря на то, что Китай отстает от Южной Кореи по уровню распространения смартфонов среди слоев населения, доля людей, использующих мобильные платежи, в Поднебесной намного выше, чем в стране Утренней свежести. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, доля населения Китая, использующая мобильные платежи, составляет 71,4%, что в 2,7 раза больше, чем в Южной Корее (26,1%).

С другой стороны, уровень распространения смартфонов среди населения в Китае составляет 69%, в то время как в Южной Корее — 94,1%.

В 2014 году в Китае объем мобильных платежей составил 6 трлн юаней (~$845,7 млрд), однако к 2018 году данный показатель увеличился до 190,5 трлн юаней (~$26,85 трлн). С другой стороны, в прошлом году объем средств, потраченных с помощью кредитных и дебетовых карт, составил 38,2 трлн юаней (~$5,38 трлн). На сегодняшний день, в стране пользуются 970 млн картами.

«В Китае чаще пользуются мобильными платежами нежели картами из-за простоты использования, отсутствия комиссий и сборов, лишних переживаний по поводу подделки, кражи карт, — сообщили в ассоциации. — Мобильные платежи имеют ряд преимуществ, а также содействуют развитию финтех-индустрии. Мы считаем, что нашей стране необходимо развиваться в данном направлении».