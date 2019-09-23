Оренбург, , 09:19 — REGNUM В Оренбургской области целевой показатель 2019 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнен на 86%. При этом используется два способа — у владельцев ветхого жилья выкупают квадратные метры или предлагают улучшенное жилье на вторичном рыке недвижимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

В 2019 году на территории Оренбуржья необходимо расселить 1 650 квадратных метров. На сегодняшний день расселено 1,4 тыс. квадратных метров аварийного жилого фонда.

Стоит отметить, в регионе программа 2019−2025 годов предусматривает переселение 5,3 тыс. человек из 99 тыс. квадратных метров. На эти цели планируют выделить из бюджетов разных уровней 3,5 млрд рублей.

Напомним, по программе 2013−2017 годов жилищные условия улучшили 13 тысяч человек, расселили 196 тыс. квадратных метров. Финансирование составило 5,6 млрд рублей.