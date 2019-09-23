Якутск, , 09:18 — REGNUM Бюджет Якутии может потерять более 10 млрд рублей, если в срок на завершится нацпрограмма по ремонту и строительству дорог в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников 23 сентября на заседании оперативного штаба по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заявил, что Якутск в 2019 году получил около 1,5 млрд рублей на ремонт и строительство 25,8 км дорог. Но не всё идёт по плану, на некоторых улицах к работам подрядчики ещё не приступали, а к уже сделанным объектам есть вопросы по качеству.

«Наша задача — нацпроект выполнить, так как от этого напрямую зависит финансирование региона из федерального бюджета. Существует риск того, что Якутск не будет получать федеральные средства. Поэтому задача для всех: привлечь максимальное количество рабочих, подготовить основание для закладки, поставить бордюрные камни и водоотводные лотки», — распорядился Колодезников.

В случае срыва освоения уже полученных дорожных денег в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в городской агломерации возникает риск лишиться финансирования из госбюджета по программе устойчивого развития села и при реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (аэропорты), а это более 10 млрд рублей, пишет ЯСИА.

Чиновник сказал, что визуально недоволен качеством дорог и особенно работой компании «Дорисс», которая имеет все шансы попасть в список недобросовестных подрядчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутска гарантировали, что асфальтоукладочные работы в Якутске закончат до конца сентября.