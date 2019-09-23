Москва, , 09:10 — REGNUM Мнение российских работодателей о «плюсах» и «минусах» дистанционной работы сообщили в аналитическом центре «Битрикс24», передает RT.

С точки зрения руководства компаний, основным преимуществом в данном случае является то, что данный вид найма позволяет не обращать внимания на место проживания работника, так как он может работать, находясь в любой стране и в любом городе. Этот вариант выбрали 43% работодателей.

На втором месте у руководства компаний ценится возможность экономить таким образом на заработной плате сотрудников. Это оценило 35% работодателей. Еще 22% оценили, что, работая удаленно, работники экономят время на дорогу и деньги на питание.

Назвали в компаниях и недостатки дистанционной работы. 30% работодателей отметили сильное ограничение возможности контролировать сотрудника, 26% — отсутствие личных коммуникаций, 22% — невысокую мотивацию работников, 14% — их низкую лояльность к работодателю и 8% — утечку данных.