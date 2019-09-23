Москва, , 09:05 — REGNUM Большинство жителей России (665) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже. По мнению 18% граждан, кредиты облегчают жизнь. Свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Кредит Дарья Антонова © ИА REGNUM

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При этом 76% опрошенных уверены, что брать кредит нужно в последнюю очередь, только в случае острой необходимости. А для 14% брать кредит — это нормальная практика.

Если не хватает денег на крупную покупку, то 59% респондентов предпочитают копить. 31% граждан покупают, что хочется, беря кредит, а потом постепенно расплачиваться.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 8 сентября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России более половины жителей не имеют никаких сбережений.

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