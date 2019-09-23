Додома, , 08:58 — REGNUM Правительство Танзании подписало контракт с Airbus на поставку двух пассажирских самолетов для национальной авиакомпании страны Air Tanzania, чтобы увеличить ее небольшой авиапарк и расширить сеть направлений. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя правительства.

Бенджамин Ндимила, главный исполнительный директор танзанийского государственного летного агентства (TGFA), сообщил журналистам, что по контракту Airbus поставит два самолета А220−300.

Президент страны Джон Магуфули лично выступал за возрождение Air Tanzania Company Limited (ATCL), присоединяясь к другим региональным правительствам, которые запускают или модернизируют национальные авиалинии, чтобы участвовать в растущем авиационном бизнесе Африки.

Ндимила сказал, что новые самолеты Airbus будут иметь более роскошный интерьер, чем уже существующие.

«Новые самолеты будут иметь улучшенную развлекательную систему, включая экраны в каждом кресле», — сказал он.

Airbus, по его словам, сообщил представителям Танзании, что самолеты будут готовы к поставке примерно через год. Ндимила отказался раскрывать журналистам точную стоимость самолетов.