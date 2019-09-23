Анадырь, , 08:52 — REGNUM С прилавков магазинов в Анадыре на Чукотке исчезли куриные яйца — у местных производителей произошёл сбой в производстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отсутствие в продаже яиц связывают с повышенным спросом населения на этот продукт. Также владелицы магазинов объясняют возникший дефицит обновлением куриного поголовья на местной птицефабрике «Северная». Отсюда новую партию яиц стоит ожидать только к концу ноября.

В основном Чукотка получает яйца из Приморья, и загруженный теплоход подойдёт в начале октября.

«Мы как возили яйца теплоходами, так и возим. Объёмы не уменьшали и не увеличивали. На птицефабрике такая ситуация стандартная, наблюдается каждые два года. Но мы не ожидали такого ажиотажа среди населения в этом году, раньше осенью такого не наблюдалось», — цитирует ИА «Чукотка» директора магазина «Бриз» Людмилу Александрову.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области из продукции животноводства цены повысились на свинину и куриные яйца — на 6,1% и 5, 8% соответственно.