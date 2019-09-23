Сеул, , 08:42 — REGNUM Из-за продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем, а также из-за вялых мировых продаж полупроводников, экспорт товаров из ряда стран значительно сократился. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Всемирной торговой организации (ВТО).

По их словам, во втором квартале 2019 года объем экспорта из Южной Кореи сократился на 8,6%, до $138,59 млрд, что является вторым по величине показателем спада среди стран «Большой двадцатки» (G20).

Известно, что подобная ситуация наблюдалась и в других странах, сильно зависящих от торговли с Китаем и США. В частности, объем экспорта Индонезии сократился на 9,1%, России — на 8,3%, Германии — на 7,1%, Японии — на 6,6%, Финляндии — на 5,2%, Великобритании — на 4,6%, ЮАР — на 4,3%.

Также экспорт США сократился на 3,1%, Китая — на 1%.

Во втором квартале текущего года только в четырех странах G20 зафиксировали рост объемов экспорта. Среди них Канада (0,2%), Турция (1,2%), Мексика (4,7%), Аргентина (6,8%) и Австралия (10,5%).

По объему экспорта Южная Корея опустилась на одну ступень вниз, до 6-го места, уступив Франции. В ВТО также отметили, что среди десяти крупнейших стран-экспортеров «Большой двадцатки» в Южной Корее был зафиксирован самый большой спад экспорта.