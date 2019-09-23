Москва, 23 сентября 2019, 08:26 — REGNUM Передача данных о водителях такси является сформировавшейся практикой, сообщили 23 сентября в Twitter Транспортного комплекса столицы.
В информации отмечается, что легальные перевозчики заинтересованы в развитии рынка, «что возможно только если поездки будут безопасными для москвичей».
«Передача данных о водителе такси — давно сформировавшаяся практика во многих странах. Здесь мы вынуждены догонять цивилизованный мир», — говорится в тексте.
В транспортном комплексе уверены, что перевозки не будут развиваться без знаний о водителях такси, в частности, о дорожных происшествиях с их участием.
«У всех легальных игроков рынка такси такая информация есть, и организовать передачу ее в городские информационные системы не представляет труда, сложности возникнут только у компаний нелегальных перевозок», — отметили в сообщении.
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