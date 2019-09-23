Новосибирск, , 08:23 — REGNUM В Новосибирске получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового автовокзала, построенного на месте рынка на Гусиннобродском шоссе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель совета директоров ООО «Автосервис» Андрей Гудовский. Разрешение выдала мэрия города.

«Получили разрешение на ввод автовокзала в эксплуатацию и посадили 115 елей на территории автовокзала в рамках акции «Сибирь. Новый Лес», — написал он.

Для пассажиров автовокзал откроется в начале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть в очередном выпуске рубрики «По пути с мэром» на канале YouTube «Мэр_и_я» рассказал, на каком этапе находится строительство нового автовокзала на месте бывшего оптово-розничного вещевого рынка «Гусинка».

Городские власти обещали, что новый автовокзал заработает в конце 2019 года.

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