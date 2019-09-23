Аурангабад, , 08:25 — REGNUM Южнокорейский промышленный конгломерат Hyosung Corporation ввел в эксплуатацию свой первый завод по производству спандекса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, объем производства завода, расположенного в индустриальном парке недалеко от города Аурангабад, штат Махараштра и запущенного 20 сентября, составляет 18 тыс. тонн в год.

Известно, что посредством данного предприятия южнокорейская компания намерена увеличить свою долю на индийском рынке спандекса с 60% до 70%.

«В будущем мы намерены развиваться, ориентируясь на огромный потребительский рынок Индии, население которой 1,3 млрд человек», — сообщили в компании.

Ранее, в феврале 2018 года, глава компании Hyosung Corporation встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в рамках встречи с которым стороны обсудили строительство завода.

Известно, что после Индии компания намерена расширить свое производство в Америке.

Спандекс (полиуретановые волокна или эластомерная полиуретановая нить) — это синтетическая нить, получаемая на основе полиуретановых каучуков.