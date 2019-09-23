Службы заказа такси в Москве обязали передавать данные в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы. Об этом 23 сентября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на постановление мэра Сергея Собянина.

Москва, , 08:14 — REGNUM От компаний требуют передачи номеров полисов ОСАГО автомобилей и персональных данных каждого водителя, в том числе ФИО и номера водительского удостоверения. Службы такси с 2017 года уже делятся информацией о местоположении автомобилей и номерах разрешений на перевозки.

Неназванный представитель одной из компаний рынка отметил в комментарии изданию, что исполнение постановления потребует от агрегаторов существенного изменения в программное обеспечение и финансовых затрат.

Кроме того, водители могут не согласиться на передачу персональных данных.