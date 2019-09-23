Якутск, , 08:26 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев намерен до конца 2019 года оптимизировать число госучреждений республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Айсен Николаев 23 сентября на заседании Совета по местному самоуправлению дал поручение правительству Якутии упорядочить государственные учреждения.

«Прошу довести до конца работу по упорядочиванию системы социальных учреждений. К сожалению, правительство забросило вопрос по оптимизации государственных учреждений. У нас каких только учреждений нет, которые чёрт знает, чем занимаются. Их развелось выше крыши. В прошлом году благодаря хорошей экономической ситуации деньги поступили в бюджет. Всем всё выплатили, и мы радостно про это забыли. Поэтому в ближайшие месяцы необходимо сделать на этом упор», — обратился к председателю правительства республики Владимиру Солодову глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты и общественность критиковали главу Якутии Айсена Николаева за запущенный процесс оптимизации в здравоохранении и образовании республики.