Токио, , 08:01 — REGNUM Основной японский партнер компании Saudi Aramco с октября будет получать иной сорт нефти. Об этом Японию уведомила саудовская сторона, сообщает газета Nikkei.

Саудовская нефтяная компания сообщила японской JXTG Nippon Oil & Energy, что сорт поставляемой нефти изменяется с легкой на среднюю и тяжелую, объяснений этому представлено не было. Речь идет о более дешевом, но более сложном для переработки сырье.

В японской компании решили закупать легкую нефть в Объединенных Арабских Эмиратах. Эксперты не исключают повышения в Японии цен на бензин. Около 80% нефти Япония получает из стран Ближнего Востока, при этом на саудовскую нефть приходится около 50% этого объема.

Как сообщало ИА REGNUM, добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась из-за атаки на несколько предприятий Saudi Aramco. Власти королевства подозревают Иран в причастности к нападениям.

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