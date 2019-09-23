Сеул, , 08:01 — REGNUM Объем продаж во время фестиваля Korea Grand Sale, проводящегося специально для иностранных гостей страны, увеличился почти на 40% и превысил отметку в 1 трлн вон (~$837 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма.

Согласно опубликованным данным, объем продаж во время фестиваля, проходившего в январе-феврале текущего года, составил 1,25 трлн вон (~$1,04 млрд), что на 39% больше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что впервые с 2011 года объем продаж превысил отметку в 1 трлн вон (~$837 млн). Кроме того, в 2019 года в данном фестивале приняло участие рекордное количество компаний — 912.

По словам представителей министерства, Korea Grand Sale позволил создать 28 698 рабочих мест, а также увеличить объем производства до 2,13 трлн вон (~$1,78 млрд).

Korea Grand Sale — фестиваль шопинга, культуры и туризма для иностранных туристов, проводящийся с целью преодоления зимнего спада продаж.